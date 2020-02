Øresundsbroen er spærret på grund af tekniske problemer

Overvågningen på Øresundsbroen virker onsdag aften ikke, og derfor er broen lukket for både tog- og biltrafik.

Øresundsbroen er tidligt onsdag aften blevet spærret i begge retninger på grund af tekniske problemer.

Den forventes genåbnet cirka klokken 20, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Lukningen gælder både biltrafikken og togtrafikken.

Broens pressevagt fortæller, at de tekniske problemer dækker over, at overvågningen på broen ikke virker.

Dermed er det ikke muligt for selskabets ansatte at se, om der for eksempel sker en ulykke i tunnelen på forbindelsen. Derfor lukkes broen af hensyn til sikkerheden, lyder det.

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup fortæller, at politiet assisterer i forhold til de trafikale udfordringer som følge af lukningen.

Han forklarer, at trafikken ledes af ved den sidste afkørsel før broen. Bilister kan enten vælge at holde og vente ved broen, ellers kan man alternativt komme til Sverige via færgen ved Helsingør.

DSB oplyser, at der indtil videre kører tog som normalt mellem Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn. Men der kører altså ikke tog videre over Øresund.

Da også biltrafikken er forhindret i at passere broen, er det ikke muligt at indsætte togbusser.

/ritzau/