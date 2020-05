Østjysk fængselsbetjent tiltalt for at tage imod bestikkelse

Betjent smuglede ifølge anklageskrift mindst 300 gram hash og mobiltelefoner ind i arrest og fik betaling.

Det hører til sjældenhederne, at en fængselsbetjent er omdrejningspunkt i en straffesag.

Men det er tilfældet onsdag, hvor en betjent fra Aarhus Arrest sidder på anklagebænken.

Den 49-årige mand er tiltalt for at have smuglet mindst 300 gram hash, telefoner og andet kommunikationsudstyr ind til en arrestant.

Det er ifølge anklageskriftet sket over tre omgange fra oktober til november 2019.

Et fjerde forsøg mislykkedes 25. december, da betjenten blev pågrebet og anholdt.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør og har været varetægtsfængslet siden.

Betjenten har ifølge anklageskriftet modtaget betaling for de indsmuglede varer.

Således kræves 37.100 kroner samt 210 euro - svarende til knap 1600 kroner - konfiskeret.

Fængselsbetjenten er tiltalt for at misbruge sin stilling og tage imod bestikkelse.

Det er på mange måder en usædvanlig sag, siger specialanklager Dorthe Lysgaard, Østjyllands Politi.

- Det er groft, at man på den måde misbruger sit embede og ligger under for bestikkelse ved at få de her ting ind i arresten.

- Det er heldigvis en type sag, vi ikke ser så mange af. Så det er en speciel sag, men heldigvis også en sjælden sag, siger hun.

Politiet har benyttet en række forskellige midler i efterforskningen af sagen.

- Vi har i den her sag benyttet nogle meget velkendte metoder - aflytning, observation og videoovervågning fra stedet, siger Dorthe Lysgaard.

Ved grundlovsforhøret i december erkendte fængselsbetjenten at have bragt hash og en mobiltelefon ind i arresthuset i Aarhus.

Men han afviste, at det skete mod betaling.

Hans forsvarsadvokat, Linda Christensen, oplyser, at manden erkender sig delvist skyldig.

Anklageren oplyser, at hun går efter en fængselsstraf, hvis den tiltalte findes skyldig.

I 2018 blev en fængselsbetjent ved Retten i Helsingør idømt fængsel i 15 måneder for at have smuglet hash og mobiltelefoner ind i et fængsel.

Der er indkaldt fem vidner til at afgive forklaring i sagen fra Aarhus. Der ventes dom på torsdag.

/ritzau/