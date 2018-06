Otte anholdt for adskillige indbrud til værdi af millioner

Der er stjålet designermøbler, værktøj, vin og elektronik til en værdi af millioner af kroner i Nordjylland.

Otte mænd er tirsdag blevet anholdt i en aktion i Nordjylland. De sættes alle i forbindelse med omfattende indbrudskriminalitet, der omfatter stjålne designermøbler, værktøj, vin og elektronik til en værdi af millioner af kroner.

Politiet vurderer, at der er tale om 15-20 indbrud, men tallet kan ændre sig. Ved aktionen tirsdag har et større antal betjente været i spil i en koordineret indsats på 20 adresser.

Indbruddene rettede sig mod villaer, lejligheder og enkelte forretninger.

Tirsdagens aktion er resultatet af flere forskellige efterforskninger mod formodede gerningsmænd for indbrud - aktionen er døbt Operation Marksmen.

Ransagningerne er foregået over hele Nordjylland - blandt andet i Frederikshavn, Hals, Vrå, Dronninglund, Aalborg, Skørping, Nørager og Aalestrup.

Foruden tyvekoster har politiet også fundet hash, kokain og doping i ransagningerne.

Politikommissær Sune Myrup oplyser, at politiet ønsker at sende et kraftigt signal til indbrudsmiljøet.

- Vi efterforsker målrettet og intensivt mod indbrudskriminalitet – og derfor glæder det mig, at vi kunne skride til så mange anholdelser i dag, siger han i en pressemeddelelse.

De anholdte er otte lokale mænd i alderen 25 til 44 år. Umiddelbart skal ingen stilles for en dommer med henblik på varetægtsfængsling. Politiet er tirsdag fortsat i gang med ransagninger.

Ved dagens aktion har politiet haft 15 gerningsmænd i kikkerten, og politiet søger stadig efter de sidste mistænkte.

/ritzau/