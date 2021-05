Otte dømt i stor kokainsag - en er frifundet

Otte er blevet idømt fængsel i en sag om indsmugling og handel med kokain fra Portugal og Brasilien.

Otte personer idømmes ved Københavns Byret fængsel i en sag om indsmugling af og handel med cirka 23 kilo kokain fra Portugal og Brasilien.

Ni personer var tiltalt i sagen, men én er blevet frifundet. Det er en 32-årig mand.

To af de dømte - to kvinder på henholdsvis 29 og 45 år - udvises desuden for bestandig.

Sagen blev af Københavns Politi døbt Operation Trolley.

Det var nemlig i kufferter med hjul - også kendt som trolleyer - at kokainen blev smuglet ind landet gennem Københavns Lufthavn fra Portugal og Brasilien.

En mand og en kvinde er desuden også mistænkt for at være involveret i sagen. Politiet mener, at de har stået for at smugle kokainen ind i landet.

Deres sag bliver dog behandlet selvstændigt, fordi politiet stadig ikke har været i stand til at anholde dem. De er eftersøgt internationalt.

/ritzau/