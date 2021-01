Otte mænd frifindes i sag om bandedrab i Rungsted

Anklagemyndigheden lider nederlag i en sag om drab på 20-årig. Samtlige tiltalte er frifundet.

Alle otte tiltalte frifindes mandag i en sag om et drab i bandemiljøet begået i Rungsted i foråret 2019.

En mand på 20 år fra Nivå blev ramt af et skud i panden, da to grupper tørnede sammen på Rungsted Strandvej 6. april 2019. Men et nævningeting i Retten i Helsingør finder ikke tilstrækkeligt bevis.

De otte var også tiltalt for at have forsøgt at dræbe en anden mand, der blev ramt af fem skud i begge ben. Også her er der frifindelse.

/ritzau/