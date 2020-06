Otte mænd tæskede 24-årig og smed ham i bagagerum

24-årig mand blev truet og smidt i bagagerum. Han frygtede for sit liv. Otte mænd anker deres straffe i sagen.

Han blev tæsket, truet og smidt i et bagagerum, hvor han lå i flere timer en efterårsaften sidste år.

Fredag er otte mænd ved Retten i Glostrup blevet idømt fængsel for deres rolle i bortførslen af en 24-årig mand.

Det fortæller anklager Mie Schjøtt-Kristensen.

- I strafudmålingen lagde retten vægt på, at det var groft, at den forurettede havde mange skader og havde frygtet for sit liv. Også det frastjålne beløbs størrelse blev der lagt vægt på, siger hun.

De er idømt straffe mellem halvandet år og tre et halvt års fængsel for deres respektive roller i sagen.

Ibrahim Deirawi var venner med den 24-årige, og han er blevet idømt den længste straf, da han betragtes som hovedmanden i bortførslen.

Den 24-årige skyldte nemlig 4000 kroner til Deirawi. De var tidligere venner, men var raget uklar med hinanden over gælden, så de mødtes om aftenen den 3. september 2019 for at rede trådene ud.

Fire andre mænd dukkede op. De skulle efter eget udsagn agere mæglere i sagen, men sådan blev det ikke. I stedet kom yderligere tre mænd til stedet, og situationen eskalerede lidt efter lidt.

Det var ikke længere nok, at den 24-årige betalte de penge, han skyldte. Han skulle have en dummebøde på 100.000 kroner. Men han nægtede.

Skyldneren blev slået i ansigtet flere gange med knyttet hånd, sparket og trampet på, hvorefter han blev kylet i bagagerummet på en bil, inden gruppen begav sig ud på en flere timer lang køretur.

Undervejs på turen stoppede de op og udsatte den 24-årige for mere vold. På et tidspunkt var hans hænder bundet bag ryggen, mens han blev tæsket og truet med kniv. Til sidst han går med til at betale dem den store sum.

Det ender med, at den 24-årige får betalt cirka 450.000 kroner til mændene.

Fire af mændene er dømt for medvirken, mens de øvrige er dømt for frihedsberøvelse.

- Jeg er meget tilfreds. Retten har fulgt anklagemyndighedens påstand om, at man som udgangspunkt befinder sig på et strafniveau omkring to et halvt år. Så er der blevet differentieret lidt i forhold til personernes roller og deres fortid, siger anklager Mie Schjøtt-Kristensen.

- Jeg er også meget tilfreds med, at de her såkaldte mæglere blev dømt. At man ikke kan få lov at slippe med at være på et sted, hvor der foregår sådan noget her uden at gøre noget, hvis man ikke vil være med, siger hun.

Enkelte har erkendt at være på stedet og slået den 24-årige, men ellers nægter de sig skyldige i forbrydelsen.

Ibrahim Deirawi er idømt tre et halvt års fængsel. De tre hjælpere Mohammad Khalil Heich, Abdallah Waleed Mousa og Nasim Nezami er idømt henholdsvis to år og ni måneders fængsel, to år og syv måneders fængsel og tre år.

Emre Cakmak blev straffet med to års fængsel, heri er også en reststraf fra tidligere kriminalitet. Han blev kun dømt for medvirken til frihedsberøvelsen. Det samme gælder tre resterende i sagen, der fik under to års fængsel.

Alle de dømte har anket dommen til landsretten.

/ritzau/