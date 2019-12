Otte personer kræves fængslet efter politiaktion

Grundlovsforhøret mod otte personer efter stor politiaktion ventes at begynde torsdag klokken 11.30.

I alt otte personer bliver fremstillet i grundlovsforhør efter den store antiterroraktion onsdag.

Det oplyser Dommervagten i København.

Onsdag blev 20 personer anholdt efter en storstilet aktion rundt i hele landet, og dermed bliver de resterende 12 efter alt at dømme løsladt.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at en række gerningspersoner har været i færd med at planlægge et terrorangreb.

De konkrete sigtelser mod de otte kendes endnu ikke, men de vil blive fremlagt i grundlovsforhøret, som ventes at begynde klokken 11.30 i København.

De omkring 20 personer er anholdt for at skaffe "remedier", som politiet kalder det, til at fremstille sprængstoffer og for forsøg på at skaffe skydevåben.

De syv involverede politikredse var København, Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland, Fyn, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Nordjylland.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at et terrorangreb med et "militant, islamistisk motiv" var ved at blive forberedt, oplyste Flemming Drejer, operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), på et pressemøde onsdag.

