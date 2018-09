Otte stjålne fynske malerier er fundet i USA

I Nevada fandt FBI malerier, som tilhører en mand i Odense, fortæller Fyns Politi.

Otte stjålne malerier er blevet fundet i USA, og de kan nu returneres til ejermanden i Danmark, oplyser Fyns Politi tirsdag.

Det er syv år siden, at Jens Galschiøt anmeldte tyveriet af malerierne, som han havde sendt til Mexico.

Han opdagede selv, at et af malerierne var sat til auktion i USA, og derefter arbejdede danske og amerikanske myndigheder sammen om sagen.

Blandt andet afsagde en dommer i Odense kendelse om, at auktionshusets adresse i Salt Lake City i Nevada kunne ransages.

Det satte FBI i stand til at besøge auktionshuset og beslaglægge et af de stjålne malerier. Senere lykkedes det for amerikanerne at finde de sidste syv, som alle i øvrigt er udført af kunstneren Alberto Aragon Reyes, skriver Fyns Politi.

I en pressemeddelelse citerer politiet Jens Galschiøt for at rose myndighederne i høje toner.

- Både i Danmark og i USA har politi og anklagemyndighed virkelig gjort et imponerende stykke arbejde, udtaler Jens Galschiøt til politiet.

- Jeg havde faktisk aldrig regnet med at få mine malerier tilbage. Så det her er bare helt fantastisk, siger Jens Galschiøt ifølge politiets pressemeddelelse.

