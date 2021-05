Over 100 biler er pillet af vejene efter vanvidskørsel

Knap hver anden beslaglagte bil ejes af en anden end føreren. Stort problem, mener forsikringsselskaber.

Endnu en bilejer står til at miste sit køretøj efter alt for høj hastighed. Denne gang er det sket efter politiets kontrol af færdslen lørdag aften i Slagelse.

Bilen blev målt til at køre 108 kilometer i timen på en strækning, hvor 50 er den højst tilladte hastighed, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søndag.

Den store overskridelse gør, at hændelsen kaldes vanvidskørsel. Derfor har politiet beslaglagt bilen, en Seat, med henblik på konfiskation.

Det var ikke ejeren, der sad bag rattet, men en anden person - en mand sidst i 20'erne. Det oplyser vagtchefen i politikredsen.

Nye skærpede regler rettet mod blandt andet meget høj fart trådte i kraft 31. marts.

Indtil nu er 108 biler blevet beslaglagt efter vanvidskørsel, oplyser Rigspolitiet søndag.

Og heraf ejes næsten halvdelen af en anden end den, der trådte på speederen. 47 af de beslaglagte biler har en anden ejer, oplyses det.

Netop dette indgreb mod borgere, der ikke har overtrådt nogen lov, har mødt kritik.

Senest har virksomheden Forsikring Pension efterlyst en ændring af lovgivningen.

- Retssikkerhedsmæssigt er det et indlysende stort problem lige nu, at mange af dem, der betaler straffen for vanvidsbilisten, formentlig intet har med selve forbrydelsen at gøre, har underdirektør Pia Holm Steffensen udtalt.

/ritzau/