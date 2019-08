OVERBLIK: Det ved vi om eksplosion på politistation

Politiet vurderer, at gerningsmand bag eksplosion på Nørrebro er 15-25 år. Læs mere her.

En eksplosion ramte natten til lørdag en nærpolitistation på Nørrebro i København.

Politiet vurderer, at der er tale om en bevidst handling. Læs her et overblik over, hvad der indtil videre har været fremme om eksplosionen, der er den anden mod en offentlig bygning på fem dage:

- Eksplosionen skete natten til lørdag ved Københavns Politis nærpolitistation på Hermodsgade 3 på Nørrebro. Politiet fik anmeldelsen klokken 03.18.

- Ifølge øjenvidner lød der et højt brag. Ingen kom til skade, men bygningen er voldsomt medtaget. Facaden er ødelagt, og ruder er knust.

- Politiet betegner eksplosionen som en bevidst handling og har videobilleder af formodet gerningsmand.

- Gerningsmanden er i alderen 15-25 år, 170-180 centimeter høj og almindelig af bygning.

- Han var iført en sort jakke med afstivet skygge på hætten, som var trukket over hovedet. Desuden mørke bukser og sorte sko. Han bar på en sort plastikpose fra tøjmærket Solid med et udråbstegn på den anden side.

- Gerningsmanden satte posen og gik derefter mod nord ad Hermodsgade og drejede til højere ad Sigurdsgade, inden han gik til venstre ad Titangade og gik nordpå mod Vermundsgade.

- Ifølge politiet er der indtil videre ikke noget, som tyder på sammenhæng med den type sprængstof, som blev brugt ved tirsdagens eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro i København.

Kilder: Københavns Politi, Ritzau.

/ritzau/