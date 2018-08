OVERBLIK: Kinaprotest gav overgreb mod demonstranter

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten vil have redegørelse efter ny afsløring, skriver DR.

Et politisk flertal vil have en redegørelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om Rigspolitiets ændring af slettepraksis under Tibetsagen.

Her kan du læse mere om sagen:

* Tibetsagen handler om politiets håndtering af danske demonstrationer mod Kinas politik overfor befolkningen i Tibet.

* Efter den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i København 15. juni 2012 fortalte demonstranter, at politiets gruppevogne havde skærmet dem af.

* Dermed var de næsten ikke synlige for præsidenten og hans følge. På gaden vristede betjente desuden flag ud af hænderne på flere personer.

* I efteråret 2015 nedsatte justitsminister Søren Pind (V) en undersøgelseskommission, som fik til opgave at afdække, hvordan politiet fik idéen til indgrebene mod demonstranterne.

* Tibetkommissionen startede sine afhøringer i november 2016 og afhørte cirka 70 personer fra blandt andet PET, politiet, Udenrigsministeriet og hoffet.

* I december 2017 konkluderede kommissionen, at politiet havde afgivet klart ulovlige ordrer. Folk blev hindret i at ytre sig og forsamle sig under Hu Jintaos besøg i 2012 og under et andet officielt kinesisk besøg i 2013.

* Politiet havde fået inspirationen fra en "særlig stemning", som var blevet skabt af Udenrigsministeriet og PET, fastslog kommissionen.

* Siden er det kommet frem, at kommissionen hverken havde adgang til politichefers e-mailkonti samt ministres og embedsmænds.

* 18. april fik otte personer tilkendt erstatning på hver 20.000 kroner. Deres grundlæggende demokratiske rettigheder blev krænket, da betjente hindrede borgerne i at protestere ved at vifte med flag.

* Onsdag 25. april kom det frem, at Københavns Politi vurderer, at yderligere op mod 200 personer kan ventes at søge erstatning.

* Torsdag 7. juni meddelte Rigspolitiet, at man pludseligt havde fundet ældre mailarkiver, som vedrører relevante medarbejdere med forbindelse til Tibetsagen - og som Tibetkommissionen ikke i første omgang fik udleveret.

* Samme dag stod det klart, at et flertal i Folketinget kræver en ny undersøgelse. Justitsminister, Søren Pape Poulsen (K) meddeler, at en ny kommission nedsættes.

* Torsdag 14. juni står tidligere politichefer frem i DR og Berlingske og fortæller, at de ved kinesiske besøg i både 1995 og 2002 har flyttet på demonstranter, så de var så lidt synlige som mulige.

* Samme dag meddeler Justitsministeriet, at man onsdag er blevet oplyst om en taktisk befaling fra Københavns Politi i forbindelse med besøget af den kinesiske udenrigsminister i oktober 2011.

I befalingen advarede PET om ikke at offentliggøre besøg for tidligt, så demonstranter ikke kunne nå at samle sig.

* De nye afsløringer får justitsministeren til at udvide den nye Tibetkommission, så den nu vil omhandle besøg helt tilbage til 1995.

* Fredag 15. juni genåbner statsadvokaten efterforskningen i sagen.

Kilde: Ritzau.

