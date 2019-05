OVERBLIK: Sagen om fejl i undersøgelse for brystkræft

Ringsted Sygehus kan have overset brystkræft hos kvinder. Flere er nu sigtet i sagen.

Tusindvis af kvinders journaler er blevet gennemgået af Ringsted Sygehus for at tjekke, om kvinderne kan have fået en mangelfuld undersøgelse for brystkræft.

Få her et overblik over forløbet i sagen.

* 12. december 2018 oplyser Region Sjælland, at der har været udført mangelfulde undersøgelser for brystkræft over fire år fra 2013 til 2017. Undersøgelserne har ikke levet op til de krav, kvinderne har til en undersøgelse.

* 2. februar skriver Jyllands-Posten, at elementer af undersøgelserne blev sparet væk af en ledende overlæge på Ringsted Sygehus for at "spare lægetimer og undersøgelsestid".

* 10. februar skriver samme avis, at ledelsen på sygehuset har afleveret urigtige oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen.

* 13. februar oplyser regionen, at sygehusdirektør Vagn Bach er fyret som følge af sagen.

* 19. marts bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man har modtaget en politianmeldelse i sagen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

* 9. maj kan Jyllands-Posten afsløre, at antallet af brystkræftramte kvinder, som kan have fået en mangelfuld undersøgelse på Ringsted Sygehus, på halvanden måned er steget fra 221 til 304 efter journalgennemgang.

* 13. maj oplyser politiet, at der er blevet rejst sigtelser mod regionen og ledende medarbejdere på sygehuset.

Kilder: Jyllands-Posten, Ritzau, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

