OVERBLIK: Se og Hør overvågede kendte kreditkort-brug

En stribe journalister og chefredaktører blev dømt for at benytte sig af tys-tys-kilde. Også kilden blev dømt.

Onsdag har Højesteret afsagt dom i sagen, hvor europaparlamentariker Morten Helveg Petersen (R) krævede 75.000 kroner i erstatning, efter ugebladet Se og Hør fik overvåget brugen af hans kreditkort.

Højesteret har onsdag afvist politikerens krav om erstatning.

Få et overblik over Se og Hør-sagen her:

* I 2014 udkom romanen "Livet, det forbandede". Den er skrevet af tidligere Se og Hør-journalist Ken B. Rasmussen.

* I bogen beskriver han, hvordan en tys-tys-kilde fodrede ugebladet med oplysninger om kendte ud fra deres brug af kreditkort.

* Efterforskningen afdækkede ifølge politiet, at tys-tys-kilden som ansat ved Nets' underleverandør IBM havde misbrugt kollegers adgangskoder til at følge med i talrige kendissers gøren og laden.

* Løbende gav han oplysninger videre om 135 kendisser til Se og Hør. Bladet betalte ham til gengæld 10.000 kroner om måneden sort.

* I en tilståelsessag i august 2016 modtog Aller Media en bøde på ti millioner kroner. Tidligere nyhedschef Lise Bondesen og tidligere redaktionschef Kim Bretov blev hver idømt seks måneders betinget fængsel.

* 24. november 2016 blev to tidligere chefredaktører, to journalister og tys-tys-kilden selv dømt. Straffene landede på mellem fire måneders betinget fængsel og halvandet års ubetinget fængsel.

* 14. november 2017 kom det frem, at 21 kendte - heriblandt Morten Helveg Petersen og skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen - stævnede Aller Media, to tidligere chefredaktører samt tys-tys-kilden. De krævede godtgørelse på i alt seks millioner kroner for den ulovlige overvågning.

* Morten Helveg Petersens sag var den første, der blev ført som følge af stævningen. Politikeren krævede en godtgørelse på 250.000 kroner i byretten og siden 125.000 kroner i landsretten.

* Han fik dog ingen godtgørelse i hverken by- eller landsret. Men han fik tilladelse til at få sagen for Højesteret, hvor han har sænket kravet til 75.000 kroner.

* Flere kendte har siden droppet deres krav om godtgørelse. De resterende afventer afgørelsen i Højesteret. Den er onsdag altså endt med en afvisning af Morten Helveg Petersens krav.

/ritzau/