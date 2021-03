OVERBLIK: Se og Hør overvågede kendtes kreditkortbrug

Gennem flere år skaffede ugebladet Se og Hør sig adgang til oplysninger om kendtes brug af kreditkort.

En stribe kendte danskere kræver godtgørelser for krænkelser begået af Se og Hør, da ugebladet holdt øje med deres gøren og laden ved hjælp af en kilde med adgang til deres kreditkortoplysninger.

Tirsdag har Københavns Byret taget hul på sagen om de kendtes krav.

Få et overblik over Se og Hør-sagen her:

* I 2014 udkom romanen "Livet, det forbandede". Den er skrevet af tidligere Se og Hør-journalist Ken B. Rasmussen.

* I bogen beskriver han, hvordan en tys-tys-kilde fodrede ugebladet med oplysninger om kendte ud fra deres brug af kreditkort.

* Efterforskningen afdækkede ifølge politiet, at tys-tys-kilden som ansat ved Nets' underleverandør IBM havde misbrugt kollegers adgangskoder til at følge med i talrige kendissers gøren og laden.

* Løbende gav han oplysninger videre om flere end 100 kendisser til Se og Hør. Bladet betalte ham til gengæld 10.000 kroner om måneden sort.

* I en tilståelsessag i august 2016 modtog Aller Media en bøde på ti millioner kroner. Tidligere nyhedschef Lise Bondesen og tidligere redaktionschef Kim Bretov blev hver idømt seks måneders betinget fængsel.

* 24. november 2016 blev to tidligere chefredaktører, to journalister og tys-tys-kilden selv dømt. Straffene landede på mellem fire måneders betinget fængsel og halvandet års ubetinget fængsel.

* 14. november 2017 kom det frem, at 21 kendte - heriblandt politiker Morten Helveg Petersen (R) og skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen - stævnede Aller Media, to tidligere chefredaktører samt tys-tys-kilden. De krævede godtgørelse på i alt seks millioner kroner for den ulovlige overvågning.

* Europaparlamentariker Morten Helveg Petersens sag var den første, der blev ført som følge af stævningen. Politikeren krævede en godtgørelse på 250.000 kroner i byretten, 125.000 kroner i landsretten og 75.000 i Højesteret.

* Han fik dog ingen godtgørelse ved domstolene.

* Flere kendte har siden droppet deres krav om godtgørelse. De resterende afventede afgørelsen i Højesteret, og deres sag bliver i denne uge behandlet ved Københavns Byret.

Kilde: Ritzau.

/ritzau/