Overfald fører til anholdelse af 13 mænd i rockeres klubhus

To timer efter grov vold i Nykøbing Sjælland gik politiet i aktion med anholdelser hos rockergruppen Bandidos.

En rockergruppes tilholdssted i Holbæk blev natten til onsdag stormet af politiet i en sag om overfald på en ung mand i Nykøbing Sjælland.

I klubhuset på Østerstræde blev der anholdt 13 mænd, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De sigtes alle for at have haft noget med overfaldet at gøre - enten for at have udført den grove vold eller for at have tilskyndet til den, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det var lidt før klokken et, at politiet fik besked om, at en 18-årig mand var blevet udsat for grov vold af flere maskerede mænd.

Vidner havde set en sølvgrå bil køre væk fra den unges bopæl i Nykøbing Sjælland, og efterforskningen førte så til klubhuset i Holbæk, oplyser politiet. Ifølge eb.dk er der tale om rockergruppen Bandidos.

Betjentene gik i aktion godt to timer efter overfaldet. Onsdag skal en anklager tage stilling til, om en eller flere af de anholdte skal fremstilles i retten, hvor en dommer skal afgøre, om der er grund til varetægtsfængsling.

