Overlæge skal i fængsel for millionbedrageri

Penge, som skulle betale for blodprøveanalyser, brugte overlæge til at købe værdipapirer for, fastslår dom.

En overlæge er af Københavns Byret onsdag idømt ubetinget fængsel i to et halvt år for at have snydt med blodprøver for 3,7 millioner kroner.

Ifølge retten har han ad 45 omgange fået Rigshospitalet og Glostrup Hospital til at betale pengene for blodprøveanalyser til et firma i Schweiz.

Analyserne blev dog aldrig udført, og hospitalet modtog ikke analysesvar. Det schweiziske firma havde end ikke et laboratorium, fastslår retten.

Dommen blev med det samme anket af forsvareren. Den dømte, 54-årige Kristian Wachtell, var ikke selv til stede ved domsafsigelsen.

Foruden fængselsstraffen og en konfiskation af 3,7 millioner kroner mister lægen retten til at håndtere offentlige eller private midler, som skal bruges til forskning eller behandling af patienter.

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod lægen tilbage i 2018 for ad 42 omgange at have fået Rigshospitalet til at betale i alt 600.000 schweiziske franc, svarende til mere end 2,9 millioner kroner til firmaet i Schweiz.

På samme måde skal han ligeledes have svindlet Glostrup Hospital fra september 2012 til oktober 2013. Her overførte han angiveligt penge ad tre omgange på samlet omkring 795.000 kroner.

Ved domsafsigelsen lagde retsformanden blandt andet vægt på, at der har været tale om en planlagt og systematisk forbrydelse. Derudover har lægen ifølge retten misbrugt sin stilling som overlæge.

Ifølge retten brugte han nogle af midlerne til at købe værdipapirer for.

Overlægen har nægtet sig skyldig. I det første retsmøde talte han om sin karriere.

- Min forskning har gennem flere år vundet flere priser, både nationalt og internationalt.

- Jeg er også en vældigt citeret forsker. De ting, jeg har skrevet, synes folk er spændende, har han tidligere sagt.

Sagen begyndte i 2013, da Jyllands-Posten afslørede flere lægers misbrug af forskningsmidler til privat forbrug.

/ritzau/