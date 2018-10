Pædagog misbrugte kvinde gennem fire måneder

63-årig mand er blevet idømt 10 måneders fængsel for at udnytte kvinde, som han var støttekontaktperson for.

I fire måneder hen over sommeren udnyttede en 63-årig pædagoguddannet mand sin stilling til at misbruge en 29-årig kvinde seksuelt.

Det slog Retten i Nykøbing Falster onsdag fast, da den idømte manden 10 måneders fængsel.

Manden, der i fire år har været tilknyttet Vordingborg Socialpsykiatrisk afdeling, var støttekontaktperson for kvinden.

Fra 1. april til 1. august havde han i mange tilfælde samleje og anden kønslig omgang end samleje med kvinden både på sin bopæl og i en skov.

Retten fandt, at manden groft havde udnyttet kvindens behandlingsmæssige eller plejemæssige afhængighed samt hendes mentale tilstand til at opnå sex.

Han var også tiltalt for at have skaffet sig samleje med den 29-årige på et tidspunkt, da hun på grund af beruselse ikke kunne modsætte sig det.

Det blev han frifundet for, da retten kun fandt det bevist, at han ved den lejlighed havde haft anden seksuel omgang med hende, oplyser sagens anklager, Anne Marie Fink.

Ud over fængselsstraffen blev den 63-årige frakendt retten til at arbejde som pædagog eller have med personer, der er svækket af alder, handicap eller andet, at gøre.

Den 63-årige valgte at tænke over, om han vil anke dommen til landsretten.

/ritzau/