Pædofil får femte dom for børneporno

I Retten i Helsingør erkendte en 44-årig, at hans trang til børneporno er skadelig.

Behandling både med terapi og medicin har vist sig virkningsløs for en nordsjællandsk mand. Trangen til børneporno er ikke blevet dæmpet.

Det kom frem tirsdag i Retten i Helsingør, hvor manden for femte gang blev dømt for samme type kriminalitet.

Men ifølge den nye dom er den 44-årige gået videre. Denne gang er han også fundet skyldig i at have fået en ukendt mand i udlandet til at krænke dennes seksårige datters blufærdighed.

Desuden forsøgte han under en langstrakt og detaljeret chat at få faren til at voldtage sit lille barn, fastslog retten.

Straffen til den 44-årige blev fastsat til ubetinget fængsel i to år.

I de tre første domme fra Aarhus og Randers blev han dømt til ambulant behandling, men den har ikke haft nogen nævneværdig effekt.

- Jeg er fuldt ud klar over, at det skader børn, sagde manden om de børnepornografiske fotos og film.

I retsmødet var han snakkesalig og gestikulerede ivrigt. Her bekræftede han, at han har et sponsorbarn i Ukraine.

Efter løsladelsen i maj 2019 fra den seneste dom gik han i gang på den mørke del af internettet. Det blev til godt 45.000 fotos og en stor mængde film. Samtidig var han i behandling på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.

I august i år blev han anholdt efter flere tip fra en amerikansk organisation til dansk politi.

I tirsdagens retsmøde tilstod han børneporno, men nægtede at have medvirket til, at faren i udlandet begik overgreb mod den seksårige pige.

- Det var ren fantasi, sagde han om chatten.

Undervejs kom han med mange specifikke ønsker om, hvad der skulle ske. Som modydelse modtog han fotos af barnet i mønstrede trusser. Ved siden af var anbragt et papir med danskerens alias.

Endnu har dansk og udenlandsk politi ikke formået at opspore faren, oplyste senioranklager Martin Stassen fra Nordsjællands Politi i retsmødet.

Den dømte har ifølge psykiatere en udviklingsforstyrrelse, som er beskrevet som infantil autisme. Selv sammenligner han sin trang med alkoholisme.

- Pædofili er ukurerbart, erklærede han.

/ritzau/