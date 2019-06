Paludan frihedsberøvet for at trodse påbud i Vollsmose

Lørdag blev Stram Kurs' partileder, Rasmus Paludan, kortvarigt frihedsberøvet af politiet for at trodse påbud.

Partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan er lørdag blevet frihedsberøvet, efter at han forsøgte at komme ind på Bøgetorvet i Vollsmose.

Det oplyser Helle Kyndesen, politidirektør hos Østjyllands Politi, til TV2 Fyn og Ekstra Bladet.

Rasmus Paludan er ikke længere i politiets varetægt.

- Ud fra en samlet vurdering valgte vi kortvarigt at frihedsberøve ham, siger Helle Kyndesen til TV2 Fyn.

Partilederen har i tre dage forsøgt at komme ind på Bøgetorvet i Vollsmose uden held, fordi politiet har forhindret ham i det af sikkerhedsmæssige årsager.

- Vi har givet Rasmus Paludan påbud om, at han ikke gennemføre valgarrangementer i Vollsmose. Han har valgt ikke at følge det påbud, siger Helle Kyndesen til TV2 Fyn.

Rasmus Paludan har livestreamet sin egen frihedsberøvelse på Facebook, hvor han modsiger politiets vurdering af situationen.

