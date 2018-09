Pape om skyderier i København: Politiet har nok redskaber

Justitsministeren er tryg ved, at Politiet får fundet de skyldige og sat en stopper for skyderier i København.

Der skorter ikke på tiltag, som kan tages i brug ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der har indkaldt partierne bag bandepakken til et orienteringsmøde om skyderier i hovedstaden.

I den seneste tid er København ramt af skyderier, hvilket ifølge Politiet skyldes, at en bande er delt op. Ifølge flere medier skulle det dreje sig om banden Brothas. Partierne er indkaldt til onsdag morgen.

- Jeg vil give partierne en orientering om, hvad der sker i øjeblikket. Politiet vil selvfølgelig være til stede ved mødet.

- I starten vil vi altid være et lille skridt bagud. Når nogle skyder, skal man finde beviser og efterforske. Lige pludselig kan vi skride til en lang række anholdelser og få sat de her i fængsel, siger Søren Pape Poulsen.

Det er særligt en episode fredag aften, hvor tilfældige personer blev ramt af skud, som har fået ministeren til at reagere.

Blandt de ramte er to tilfældige mænd på omkring 50 år, der befandt sig i hver deres bil.

Den ene blev ramt i armen og den anden i skulderen. De er ikke i kritisk tilstand.

Derudover blev en 19-årig mand ramt under venstre arm. Mandens tilstand betegnes som kritisk, men stabil. Han er uden for livsfare.

Københavns Politi etablerede onsdag en visitationszone på Nørrebro og i Nordvest.

Søren Pape Poulsen er tryg ved, at efterforskningen snart vil producere resultater og fremhæver en række politiske værktøjer som bandepakken.

- Vi har lavet en bandepakke og rigtig mange tiltag sidste år, som virkelig har fået LTF (en nu forbudt bande, red.) og de her i knæ. Nu oplever vi andre bandelignende typer, der skyder.

- Vi har midler til rådighed, og der findes ikke noget, vi ikke vil indføre, hvis det kan hjælpe politiet. Men det er ikke nye ting, vi har brug for, men alle de midler, vi har, skal have lov til at virke, siger justitsministeren.

/ritzau/