Par sigtes for dødsvold mod deres spædbarn

For tre uger siden blev et forældrepar fængslet for vold mod deres tvillinger. Siden er den ene død.

Et københavnsk forældrepar, der sidder fængslet for grov vold mod deres tvillingepiger, er nu også sigtet vold med døden til følge.

Det sker, efter at den ene pige er død af sine skader, skriver Ekstra Bladet.

Parret blev 8. oktober fremstillet i et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg. Her lød sigtelsen på, at de havde udsat de ni uger gamle piger for grov vold med karakter af mishandling fra 31. juli til 6. oktober.

Det vil sige fra kort efter fødslen og frem til deres anholdelse.

Parret, der er i 30'erne, nægter sig skyldige, men i grundlovsforhøret besluttede dommeren, at de begge skulle varetægtsfængsles.

Fængslingen udløb torsdag, og derfor skulle en dommer tage stilling til, om den skulle forlænges.

I retsmødet kom det ifølge Ekstra Bladet frem, at den ene pige døde af sine kvæstelser dagen efter grundlovsforhøret. Derfor blev sigtelsen udvidet til vold med døden til følge.

Parret skal have udsat børnene for ruskevold, og det er ifølge eb.dk uvist, om det overlevende barn får varige skader.

Ved torsdagens retsmøde blev deres varetægtsfængsling forlænget med fire uger. Da begge retsmøder er foregået bag lukkede døre, er offentligheden foreløbig afskåret fra at høre deres forklaring.

/ritzau/