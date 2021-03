Par udførte selv insemination - får nej til at blive medmor

Læge vejledte ikke to kvinder tilstrækkeligt, da de ville inseminere hjemme. Hustru kan ikke blive medmor.

Retten i Kolding har givet en kvinde afslag på at blive medmor til sin hustrus barn, som blev til ved brug af en sæddonor.

For inseminationen foretog kvinderne selv derhjemme, og den blev derfor ikke lavet under en sundhedspersons ansvar.

Dermed kan hustruen ikke blive registreret som medmor, selv om de, donoren og en læge havde udfyldt en erklæring.

Det fremgår af rettens afgørelse, som blev truffet tidligere på ugen.

Parret havde selv fundet en sæddonor, og de kontaktede deres egen læge, før de foretog inseminationen. Lægen vejledte dem om, hvordan inseminationen skulle foregå, og de fortalte lægen, at de ville bruge en kendt sæddonor.

Lægen erklærede også, at inseminationen var sket under lægens ansvar. Desuden underskrev parret, sæddonoren og lægen en erklæring om medmoderskab ved assisteret reproduktion, inden de begyndte behandlingen.

Alligevel var alt ikke sket, som det skulle, for at hustruen kunne blive medmor.

Byretten lægger vægt på, at lægen ikke vejledte kvinderne eller sæddonoren tilstrækkeligt. Lægen havde heller ikke mødt donoren.

Og på trods af erklæringen var inseminationen ikke under en sundhedspersons ansvar, når parret selv havde foretaget den, mener retten.

Afgørelsen har retten truffet ud fra børneloven. Retten udtaler også, at man generelt ikke kan foretage hjemmeinsemination uden professionel bistand, uden at man mister muligheden for at bliver registreret som medmor.

