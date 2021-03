Parkeringsvagt hjalp beboere ud fra ejendomsbrand i Aarhus

En parkeringsvagt opdagede brand i en etageejendom i Vestergade i Aarhus. Alle beboere blev reddet ud.

Der udbrød mandag eftermiddag brand i en lejlighed i en etageejendom i Vestergade i Aarhus.

Det var en årvågen parkeringsvagt, der opdagede branden. Han var derfor først på pletten og fik beboerne i bebyggelsen ud.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Han gør et rigtig godt stykke arbejde ved at løbe ind og advare beboerne, siger vagtchef Stig Heidemann.

Vagten indåndede røg under redningsaktionen og er derfor blevet tjekket for røgforgiftning. Han er sidst på eftermiddagen fortsat under observation på skadestuen.

Ingen andre personer i bebyggelsen kom til skade, men flere skal formentlig genhuses på grund af skaderne efter branden.

Kort før klokken 17 er meldingen, at slukningsarbejdet af afsluttet.

Branden opstod i en lejlighed på fjerde sal. Politi og brandvæsen blev alarmeret klokken 13.53.

- Branden er formentlig brudt ud i forbindelse med rygning, siger Stig Heidemann.

Derfor er beboeren i den pågældende lejlighed blevet sigtet for overtrædelse af Beredskabsloven for uforsigtighed ved rygning.

Vestergade ligger i Aarhus midtby nord for Aarhus Å.

/ritzau/