Partier vil skride ind over for støjende fester

Flere politikredse modtog natten mellem lørdag og søndag mange klager over fester og høj musik.

Det skal i flere tilfælde føre til en bøde, når borgere holder fest og spiller høj musik til gene for andre.

Det mener Dansk Folkeparti og De Konservative.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) siger, at politiet mangler ressourcer til at løse alle nødvendige opgaver. Alligevel mener han, at man for nuværende bør prioritere at tage forbi udendørsområder eller lejligheder, hvor der er meget larm.

- Det er et stort problem, at man bliver plaget af støj, når fester stikker af, og det bliver en plage for omgivelserne, siger han.

Derudover skal det også i højere grad være en løsning, at man konfiskerer eventuelle lydanlæg, lyder det fra DF'eren.

/ritzau/