Patrulje finder hårdt såret mand liggende på gade i Rødovre

To mænd er anholdt efter knivstikkeri fredag aften i Rødovre. Offeret er i livsfare, oplyser politiet.

En mand er fredag aften bragt til Rigshospitalets traumeafdeling i kritisk tilstand som følge af et knivstikkeri. Det oplyser Københavns Vestegns Politi, som har anholdt to mænd i forbindelse med sagen.

- En af vores patruljer finder den forurettede liggende ud for adressen Rødovre Stationsvej 1 klokken 22.47. De giver ham livreddende førstehjælp, og kort tid efter bliver han bragt til Rigshospitalet.

- Hans tilstand er kritisk, og det er uden for enhver tvivl, at han er blevet stukket med en kniv, siger vagtchef Lars Jørgensen.

Natten til lørdag er politiet fortsat i gang med at finkæmme det sted, hvor den sårede mand blev fundet.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at oplyse andet end kønnet på offeret og de to mistænkte personer, som blev anholdt i nærheden af det sted, hvor den sårede mand blev fundet.

- De to er ikke videre meddelsomme, men de har fortalt, at de er venner med den forurettede. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at de ikke har gjort det, siger vagtchefen.

/ritzau/