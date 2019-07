Person anholdt i sag om mistænkeligt dødsfald

Muligvis ligger der en kriminel handling bag et dødsfald i Ringsted. Politiet er fortsat på stedet.

Et dødsfald på Schaldemosevej i Ringsted undersøges som mistænkeligt, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi sent mandag aften i et tweet.

En person er anholdt i forbindelse med sagen, som der indtil videre kun er sparsomme oplysninger om.

Tidligere mandag citerede TV Øst et vidne for, at nogle naboer har hørt tumult. En person skulle angiveligt være ført væk i dna-dragt. Politiet har været til stede på adressen siden klokken 19 med efterforskere og kriminalteknikere.

