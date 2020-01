Person er omkommet i soloulykke nær Kolding

Soloulykken skete, da en bil skred ud over en skrænt og brød i brand. Vej er spærret, oplyser politiet.

En person er søndag aften blevet dræbt ved en soloulykke på Vranderupvej nær Kolding. Det skriver TV Syd.

Sydøstjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 17.36. Ulykken skete, da bilen skred ud over en skrænt og brød i brand. Det skete, da bilen forsøgte at lave et højresving, skriver B.T.

Anmeldelsen kom ifølge B.T. fra en forbipasserende. I anmeldelsen lød det, at bilen stod i flammer, men anmelderen vidste ikke, om der befandt sig nogen i bilen.

Ved ankomsten kunne beredskabet imidlertid konstatere, at der sad en livløs person på bilens førersæde, skriver B.T.

Den omkomne er endnu ikke identificeret, og derfor er de pårørende ikke underrettet, skriver TV Syd.

Politi og bilinspektør arbejder søndag aften på stedet, og en retsmediciner er på vej ifølge TV Syd.

På grund af ulykken er Vranderupvej mellem Seest Overholm og Vranderup spærret. Det vil den være nogle timer frem, oplyste Sydøstjyllands Politi på Twitter omkring klokken 19.

/ritzau/