Person er ramt af skud i Bagsværd

Betjente arbejder onsdag morgen omkring Kornmarken i Bagsværd efter en skudepisode.

En person er blevet ramt af skud i Bagsværd, oplyser Københavns Vestegns Politi onsdag morgen.

Betjente er derfor rykket ud til stedet med flere patruljer, skriver politiet.

- Vi er talstærkt til stede omkring Kornmarken, Bagsværd, efter en skudepisode. En person skudt, lyder det fra Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Her oplyses det samtidig, at der ikke er informationer om den ramte persons tilstand. Det er derfor uvist, om vedkommende for eksempel er i livsfare eller ramt overfladisk.

Der er heller ingen oplysninger om offerets køn og alder.

/ritzau/