Person fundet død i Nyborg

Politiet er meget tilbageholdende med oplysninger om dødsfaldet, som man behandler som mistænkeligt.

Fyns Politi rykkede mandag eftermiddag ud med teknikere og efterforskere til en adresse på Johs. Høirupsvej i Nyborg, hvor en person er fundet død.

- Vi fik anmeldelsen om, at en person var fundet død på adressen klokken 15.35, fortæller politiets vagtchef Kenneth Taanquist.

Han vil af hensyn til efterforskningen ikke fortælle, hvem der anmeldte dødsfaldet. Han vil mandag aften heller ikke sige noget om den afdødes køn og alder.

Som altid, når en person bliver fundet død, og dødsårsagen ikke umiddelbart står klar, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det betyder, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at den afdøde har været udsat for en forbrydelse.

De pårørende til den afdøde er blevet underrettet.

