Person påkørt - tog holder stille mellem Nyborg og Fyn

En person er tirsdag blevet påkørt ved Odense. Derfor holder togene stille mellem Odense og Nyborg.

Togene holder tidligt tirsdag aften stille mellem Odense og Nyborg.

Det skyldes en personpåkørsel ved Odense, oplyser DSB.

Der indsættes derfor togbusser på strækningen. Klokken 17.43 lyder meldingen, at togbusserne er bestilt.

- Vi har bestilt togbusser, men vi ved endnu ikke hvornår de er fremme. Vi holder jer opdateret så snart vi ved mere, skriver DSB på sin hjemmeside.

Har umiddelbart ikke været muligt for Ritzau at træffe Fyns Politi for at høre til påkørslen.

/ritzau/