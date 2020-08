Personbil og lastbil i ulykke ved Aarhus

Genvejen i Viby ved Aarhus var fredag morgen spærret efter en alvorlig ulykke.

En person er kommet til skade efter en ulykke på Genvejen i Hasselager ved Aarhus, oplyser Østjyllands Politi. En personbil og en lastbil stødte fredag morgen sammen.

Genvejen forbinder Skanderborgvej med motorvej E45 og er derfor meget trafikeret. Ulykken skete 100 meter øst for Lemmingvej.

De første meldinger fra Østjyllands Politi gik på, at den 51-årige mand, som kom til skade var i kritisk tilstand. Men fredag formiddag lyder meldingen, at manden er indlagt, men uden for livsfare.

Ulykken skete ved, at manden i personbilen af ukendte årsager kom over i den modsatte kørebane, hvor han ramte lastbilen.

