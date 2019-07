Personbil og letbanetog kolliderer på Djursland

Politiet har lørdag formiddag endnu ikke overblik over, om nogen er blevet kvæstet ved uheld med letbanetog.

Der har lørdag formiddag været et sammenstød mellem en personbil og et tog på letbanen i Trustrup på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Det er klokken 11.30 endnu uvist, om nogen er kommet til skade.

- Vi er lige ved at lande ude på stedet, så jeg har ikke et overblik over situationen endnu, siger vagtchef Martin Christensen.

Trustrup ligger 13 kilometer sydvest for Grenaa, der er endestation på den letbanestrækning, der går fra Aarhus til Grenaa.

/ritzau/