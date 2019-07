To personer er anholdt efter biljagt og politipåkørsel

Biljagt varede i 35 til 40 minutter og fandt blandt andet sted på Helsingørmotorvejen.

To er anholdt efter en dramatisk biljagt, der startede på Østerbro i København og endte i Lyngby lørdag formiddag.

Under jagten blev fire patruljevogne fra København og Nordsjælland påkørt, og en betjent har været til tjek på skadestuen for nakkesmerter.

Det oplyser vagtchef Dan Houtved fra Nordsjællands Politi.

- Man påkører flere patruljevogne og sætter kollegers sikkerhed over styr, fortæller han.

Biljagten varede i 35 til 40 minutter, oplyser vagtchefen. Nordsjællands Politi fik et opkald fra Københavns Politi 10.54 om assistance, og 11.38 blev de to anholdt.

Biljagten fandt blandt andet sted på Helsingørmotorvejen.

De anholdte er en mand og en kvinde i 20'erne, og de er sigtet vold eller forsøg på vold mod politiet samt en stribe færdselsovertrædelser.

Nordsjællands Politi kender ikke motivet bag biljagten lørdag omkring klokken 17.

- Vi er ved at være færdige med papirarbejdet, og så skal de to personer afhøres om halvanden time. Jeg ved ikke, om vi kommer nærmere et motiv, men det kan være, at føreren har været påvirket og uden ret til at køre, siger Dan Houtved.

Det er ikke oplyst, hvorfor Københavns Politi satte efter bilen til at begynde med.

Ifølge vagtchefen er der lagt op til et grundlovsforhør søndag, men det vil der først endeligt tages stilling til efter afhøringer af de sigtede.

/ritzau/