To personer er ramt af skud i Vollsmose

Politiet modtog meget sent onsdag en anmeldelse om, at der var affyret skud i Vollsmose. To personer er ramt.

To personer er sent onsdag blevet ramt af skud.

Det fortæller vagtchefen hos Fyns Politi Steen Nyland til fyens.dk.

Skudepisoden fandt sted onsdag kort før midnat i Egeparken i Vollsmose ved Odense. Vagtchefen ønsker over for mediet ikke at oplyse, hvilken tilstand de to er i, eller om nogen er blevet anholdt i sagen.

Torsdag morgen arbejder politiet stadig på stedet.

- Vi har arbejdet derude i nat og undersøger stadig, og det kommer vi til at gøre et stykke op ad dagen, siger han til fyens.dk.

Også i sidste uge blev der affyret skud i Vollsmose. Fire blev indledningsvist anholdt, men de blev løsladt uden sigtelser efter at være afhørt af politiet.

Som følge af skudepisoden blev der torsdag i sidste uge indført en visitationszone, der dækker en større del af Odense.

Ritzau forsøger at få fat på vagtchefen.

/ritzau/