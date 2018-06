To personer klamrer sig til bøje efter bådbrand

To personer er hoppet i vandet efter en bådbrand i Odense Fjord ved Munkebo. En redningsaktion er i gang.

Forsvaret og lokalt beredskab er i gang med en redningsaktion i Odense Fjord på grund af en brand i en båd.

Det oplyser Allan Jydemand Mortensen, vagthavende major ved Forsvarets Operationscenter.

- Vi er rykket ud til en brændende båd i Odense Fjord. Der er to personer, som er hoppet af båden og klamrer sig til en bøje, siger han.

Den vagthavende major oplyser, at de to personer ser ud til at være i god behold, og at en redningshelikopter og lokalt beredskab er på vej til stedet.

Derudover er man i gang med at finde ud af, hvordan man skal slukke den igangværende brand på båden.

/ritzau/