To personer slynget ud af bil er i kritisk tilstand

Helikoptere er på stedet, hvor to personer er slynget ud af en bil i en ulykke. Begge er i kritisk tilstand.

To personer er i kritisk tilstand efter en bilulykke i Høng.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz.

- Vi får en melding klokken 21.19 om, at der er sket et uheld på Gørlev Landevej ved Høng.

- Meldingen lyder, at en bil er kørt ind på en mark og er væltet rundt, og at to personer er slynget ud af bilen, siger vagtchefen.

I første omgang fik politiet at vide, at ulykken ikke skulle være alvorlig.

Men da mandskab ankommer til stedet, viser det sig, at begge personer er i kritisk tilstand, fortæller Lars Galasz.

To helikoptere er fløjet til stedet i forbindelse med redningsarbejdet.

/ritzau/