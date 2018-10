PET-chef: Scharfs bog har rystet vores samarbejdspartnere

Den nuværende chef for PET har brugt mange timer på at genoprettede tillid til andre efterretningstjenester.

Det har skabt store problemer for Politiets Efterretningstjeneste (PET), at den tidligere PET-chef Jakob Scharf i 2016 medvirkede i bogen "Syv år for PET".

Det fortæller den nuværende chef for den hemmelige tjeneste, Finn Borch Andersen, da han mandag afgiver forklaring i retssagen mod sin forgænger.

- Efter min vurdering giver bogen et samlet indblik i tjenestens kapaciteter, oplysninger og arbejdsmetoder under Jakob Scharf. Det er meget beklageligt i min optik, siger Finn Borch Andersen i Københavns Byret.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at Jakob Scharf ikke mindre end 28 steder i bogen på forskellig vis har overtrådt sin tavshedspligt, og den iagttagelse deler Finn Borch Andersen.

Ifølge ham er det umuligt at identificere bogens nøjagtige skadevirkninger. Helt konkret har Borch Andersen dog oplevet andre efterretningstjenesters reaktion på udgivelsen. Den har ikke været god.

- At en tidligere efterretningschef skriver en bog, så relativt kort tid efter at han har siddet i spidsen for PET, det bekymrer samarbejdspartnerne.

- Jeg har brugt rigtig mange timer på at tale med andre tjenester om bogen for at forsøge at genskabe den tillid, der skal være for at dele oplysninger mellem efterretningstjenester, siger Finn Borch Andersen.

Hvorvidt tilliden i dag er genoprettet, er ifølge PET-chefen umuligt at sige. Måske går PET i dag glip af vitale oplysninger, lyder vurderingen.

- Der er ikke nogen, der vil komme og sige, at nu giver de ikke de her oplysninger til os. De vil bare sænke niveauet for, hvad de giver os, siger Finn Borch Andersen.

Jakob Scharf nægter sig skyldig og kræver frifindelse. Det sker blandt andet med henvisning til, at mange af de oplysninger, han omtaler i bogen, allerede har været fremme, og at han naturligvis har været varsom.

Den vurdering er Scharf, der stoppede i PET i 2013, imidlertid slet ikke i stand til foretage, mener Borch Andersen.

- Fem minutter efter at man er gået ud ad døren, vil man have vanskeligere og vanskeligere ved at vurdere konsekvensen af de oplysninger, man giver om tjenesten, siger PET-chefen.

Der er afsat 15 retsdage til sagen i Københavns Byret. Mandagens retsmøde er det tredje.

