PET: Eksplosion i baggrundstjek skyldes øget sikkerhedsfokus

Flere får adgang til fortrolige oplysninger i det offentlige. Det øger risikoen, mener tidligere PET-chef.

Antallet af personer i Danmark, der sikkerhedsundersøges, er eksploderet i de seneste fem år.

Det fremgår af Politiets Efterretningstjenestes (PET) årlige redegørelse, som er en opsummering af PET's arbejde.

Ifølge rapporten er undersøgelser i ansattes baggrunde steget med omkring 120 procent fra 2013 til 2017, så der sidste år blev foretaget 26.759 undersøgelser.

Ifølge PET, som står for undersøgelserne, skyldes det, at der er kommet mere fokus på sikkerhed i Danmark.

PET vil ikke stille op til interview, men skriver i et skriftligt svar:

- At der er kommet flere sikkerhedsundersøgelser, skyldes formentlig et øget fokus på sikkerheden i samfundet.

PET laver sikkerhedsundersøgelser af personer, der skal have indsigt i klassificeret information eller skal arbejde på områder, hvor man kan få adgang til fortrolige oplysninger.

Det er der to grunde til, mener Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET.

- Det skyldes, blandt andet det som er forudsætningen for, at man kan beskæftige sig med it-opgaver i det offentlige.

- I det øjeblik det drejer sig om sensitive oplysninger, kræver det, at forvaltningsmyndighederne er særligt opmærksomme, og derfor beder de PET om at foretage en sikkerhedsvurdering.

- Og så skal det også ses i forhold til den meget markant stigende trussel, som eksisterer i forhold til cyberkriminalitet, hvor man meget ofte ser, at det er insidere, som opnår en viden, der kan ødelægge systemet indefra, siger Bonnichsen.

PET vil ikke oplyse, hvor stigningen af baggrundstjek kommer fra, men Hans Jørgen Bonnichsen vurderer, at stigningen øger sikkerhedsrisikoen.

- Helt generelt skal man være meget bevidst om, at når man udvider skaren af folk, som er sikkerhedsgodkendt, er det implicit en forøgelse af sikkerhedsrisikoen.

- Fordi når flere får adgang til sensitive oplysninger, er risikoen for, at der er personer, som fristes til at lække oplysninger også større, siger den tidligere PET-chef.

I 2017 var der 98.857 sikkerhedsgodkendte personer i Danmark, og det tal vil stige i fremtiden, vurderer Hans Jørgen Bonnichsen.

PET ønsker ikke at oplyse, hvordan sikkerhedsundersøgelserne helt konkret foregår.

