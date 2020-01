PET kræver hårdere straf til redaktør for at udgive forbudt bog

Ekstra Bladets Poul Madsen er indkaldt som nyt vidne i landsret, hvor kollega fra Politiken risikerer fængsel.

Tirsdag er PET og tjenestens hemmeligheder emne i to forskellige retssale i Østre Landsret.

I den ene retssal fortsætter den tidligere PET-chef Jakob Scharf sit forsøg på at blive frifundet for at røbe fortrolige oplysninger i bogen "Syv år for PET".

I den anden kræver PET's nuværende chef, Finn Borch Andersen, at få straffet JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen, fordi dagbladet Politiken i strid med en dommers forbud offentliggjorde selv samme bog.

I januar sidste år blev mediekoncernen og chefredaktøren af Københavns Byret idømt bøder på henholdsvis 100.000 og 50.000 kroner.

Men det er ikke hårdt nok, har PET sagt om begrundelsen for at anke. Landsretten, der har afsat retsmøder tirsdag og torsdag, bør trykke hårdere på strafpedalen, lyder opfordringen.

Påstanden var oprindelig, at Christian Jensen skulle idømmes fængsel, og at mediekoncernen skulle af med en bøde på 15 millioner kroner.

Men byrettens resultat var ikke afskrækkende, har PET hævdet. For den hemmelige tjeneste er det "afgørende, at straffen fastsættes til et niveau, der virker præventivt, og som sikrer, at der ikke kan spekuleres i, om det kan betale sig at overtræde et forbud", har det lydt i en mail fra PET.

Derimod var Christian Jensen og JP/Politikens Hus villig til at stoppe efter byrettens dom.

I landsretten møder de op med et ønske om at blive frifundet. Og her er i øvrigt Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet, og to journalister indkaldt som nye vidner.

Sagen skyldes et dramatisk forløb i oktober 2016. Den tidligere chef for PET, Jakob Scharf, havde medvirket til en bog fra People's Press om blandt andet en serie terrorsager.

Men PET brød sig ikke om ""Syv år for PET". Den kunne indeholde fortrolige og hemmelige oplysninger, mente PET efter at have læst forlagets præsentation.

Derefter gik man i aktion ved at sende anmodninger til retten om forbud og beslaglæggelse.

5. oktober forbød en dommer forlaget at udgive bogen. Omtalen voksede, og 7. oktober kom et nyt retligt forbud mod Radio24syv og 99 boghandlere. Derefter kom turen til JP/Politikens Hus.´

I et natligt retsmøde. 8. oktober klokken 02.10 skred en dommer ind mod mediekoncernen.

Men i Politiken søndag 9. oktober kunne læserne alligevel læse rub og stub af den forbudte bog. Det er denne handling, som sagen i landsretten drejer sig om.

Sidenhen blev Jakob Scharf i øvrigt tiltalt for at overtræde sin tavshedspligt. I landsretten kæmper han for at blive frifundet. Ankesagen blev indledt i december, og dommen ventes til februar. I byretten fik han ubetinget fængsel i fire måneder.

