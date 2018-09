PET og Københavns Politi anholder to i terrorsag

To personer er sigtet for at have købt droner og andre genstande til Islamisk Stat i Irak og Syrien.

Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har onsdag anholdt to personer, som begge er sigtet for medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Sagen omhandler indkøb samt facilitering af genstande blandt andet droner, fra Danmark til IS (Islamisk Stat, red.) i Syrien/Irak, som skulle anvendes til kamphandlinger, skriver Københavns Politi.

Politiet skriver videre, at der er foretaget "en række" ransagninger i Storkøbenhavn i forbindelse med sagen.

Der ligger ifølge meddelelsen længere tids efterforskning bag anholdelserne.

Det er ikke præciseret, hvor i Storkøbenhavn ransagningerne har fundet sted.

De to personer er sigtet efter straffeloven paragraf 114 stykke 1, nummer 1 og nummer 2 jævnfør paragraf 23 og jævnfør paragraf 21.

Paragraffen er også kendt som terrorparagraffen.

Straffelovens paragraf 114, fastslår, at handlinger såsom drab, drabsforsøg, vold, alvorlig brandstiftelse og frihedsberøvelse skal regnes som terrorisme, blandt andet hvis det er hensigten at skræmme en befolkning i alvorlig grad.

De to personer bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag formiddag.

Anklagemyndigheden agter at bede om lukkede døre, oplyser Københavns Politi med henvisning til "stadig igangværende efterforskning".

Københavns Politi ønsker ikke at oplyse yderligere. Der er derfor ingen oplysninger om de to personer, der er anholdt.

Ifølge DR Nyheder er onsdagens anholdte to mænd på 29 år fra det nordvestlige København. Begge er ifølge DR fra det radikale islamistiske miljø i Danmark.

Den ene person har ifølge DR været en del af den salafistiske gruppe "Kaldet til Islam". Begge skal være kendt af politiet fra blandt andet afhøringer i forbindelse med sager om syrienkrigere.

DR angiver ikke, hvor de har deres oplysninger fra.

/ritzau/