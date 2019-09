PET vil fortælle byret om efterforskning i Syrien

Byret skal høre om en særlig enhed i Islamisk Stat. Den testede udstyr til droner.

Politiets Efterretningstjeneste har arbejdet i Syrien, og det skal en medarbejder nu fortælle om i en usædvanlig straffesag om terrorisme.

Det oplyser to anklagere i Københavns Byret mandag, som er første dag i sagen om indkøb af droner, kameraer og andet udstyr til Islamisk Stat.

Men anklagerne ønsker ikke, at medarbejderens forklaring skal blive kendt offentligt.

Afhøringen, der er planlagt til at finde sted tirsdag, bør ske bag lukkede døre af hensyn til blandt andet statens forhold til fremmede magter, lyder kravet.

Dørlukning ønsker senioranklagerne Sidsel Klixbüll og Kristian Kirk også, når det gælder et kvindeligt vidne. Hun har opholdt sig i Islamisk Stat. Her er det frygt for kvindens sikkerhed, som ønsket begrundes med.

Dommerne i byretten tager stilling til begæringerne tirsdag.

I øvrigt indkaldes også familiemedlemmer til de tre tiltalte og forskellige eksperter som vidner under sagen, som varer frem til november.

Flere af de sagkyndige skal undervejs oplyse nævninger og dommere om Islamisk Stat. Herunder om en særlig enhed, som har taget sig af test af droner og andet udstyr.

Navnet på enheden er Katibat Al-Baraa Bin Malik, oplyser Sidsel Klixbüll, da hun mandag trækker sagens linjer op.

På skærme i retslokalet viser hun et af enhedens dokumenter, som en kvinde fra det amerikanske Harvard-universitet fandt i Mosul i det nordlige Irak. Mosul var på et tidspunkt behersket af Islamisk Stat.

- Det er beviser fra slagmarken, bemærker senioranklageren.

Papiret er videregivet til dansk politi. Det er en slags standardformular om test af propeller, kamera og elektronik. På papiret er der firkantede kasser, som kan afkrydses. Bombing, Anti-drone, Spy, Training, Explosive Plane, står der. En emir har skrevet under.

Tiltalen drejer sig om en lang række indkøb, som tre mænd skal have gjort. Videoantenner, servomotorer, propeller, strømregulatorer, fjernstyringsenheder, vindposer, termiske kameraer, hastighedscontrollere, styresignalsæt og andre ting er nævnt i anklageskriftet.

Mændene nægter sig skyldige i at have medvirket til forsøg på terrorisme. Og to af dem afviser også påstanden om, at de med indkøb af udstyr medvirkede til et konkret angreb på en syrisk base.

Byretten ventes at afsige dom i november.

