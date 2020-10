Peter Madsen fængslet efter flugt fra Herstedvester

Livstidsfangen Peter Madsen er fængslet i foreløbig 14 dage. Det sker af hensyn til den videre efterforskning.

Efter et mere end to timer langt retsmøde valgte dommer Morten Juul Nielsen onsdag at varetægtsfængsle livstidsfangen Peter Madsen, som tirsdag blev anholdt efter en flugt fra Herstedvester Fængsel.

Juul Nielsen fortæller, at fængslingen sker af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, så hvad der er foregået i retsmødet forbliver indtil videre hemmeligt. Men Morten Juul Nielsen fortæller efter retsmødet, at Peter Madsen har valgt at afgive forklaring.

Inden retsmødet fortalte forsvarsadvokat Anders Larsen da også, at Peter Madsen erkendte sig skyldig i de seks punkter, som der er rejst sigtelse for. Ud over flugt fra fængslet er han sigtet for at true flere fra fængselspersonalet, politifolk og en civil.

Peter Madsen er varetægtsfængslet i 14 dage efter flugt fra Herstedvester af hensyn til politiets videre efterforskning, fortæller dommer Morten Juul Nielsen.

/ritzau/