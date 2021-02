Peter Madsen gik med flugttanker i halvandet år

Livstidsfangen Peter Madsen erkender sig tirsdag skyldig i fangeflugt og trusler mod betjente.

Flankeret af to fængselsbetjente erkender livstidsfangen Peter Madsen tirsdag ved Retten i Glostrup sig skyldig i flugt fra Herstedvester Fængsel. Han erkender også at have truet flere personer i forbindelse med flugten.

Madsen sidder i rettens store retslokale F4. Uden for er temperaturen under frysepunktet, men det ses ikke på Madsen, der sidder i korte ærmer.

Ved retsmødets begyndelse læser senioranklager Rasmus Kim Petersen op fra den forklaring, som Madsen kom med, da han dagen efter flugten blev fremstillet i grundlovsforhør.

En forklaring, som Peter Madsen efterfølgende vedstår - i store træk.

- Der er måske nogle steder, hvor jeg har været sprogligt uklar, hvor det skal præciseres en smule, lyder det fra Peter Madsen, der fyldte 50 år i januar.

Af forklaringen fremgår det, at Madsen allerede i marts 2019 besluttede sig for at planlægge en flugt, fordi forholdene for livstidsfanger var ringe. Samtidig havde politikerne ytret ønske om at stramme endnu mere op.

Den 20. oktober lykkedes det så for Peter Madsen at slippe ud af Herstedvester Fængsel, hvor han afsonede sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Med en pistolattrap og en bombeattrap truede han først en fængselspsykolog og siden en fængselsbetjent, og på den måde blev han lukket ud i det fri.

Af forklaringen fra grundlovsforhøret fremgår det, at pistolen var en efterligning af en Beretta 92 kaliber 45-pistol, som var fremstillet af gipsmaterialet Ceramix.

Bombeattrappen var blandt andet lavet af hovedet af pensler, nogle ledninger og noget materiale, der kunne ligne sprængstof.

To fængselsbetjente fulgte dog efter ham, da han slap ud.

De kunne fortælle politiet, hvor flugtfangen befandt sig, og efter få minutter blev han pågrebet. Inden da havde han forsøgt at kapre en varebil ved at true føreren.

Anholdelsen skete på Nyvej, som ligger få hundrede meter fra fængslet. I første omgang lod politiet Madsen sidde på jorden, da man ikke var klar over, hvorvidt der var tale om en ægte bombe.

Flugten har efterfølgende ført til ændrede sikkerhedsprocedurer i fængslerne, ikke mindst i Herstedvester. En redegørelse viste blandt andet, at Madsen frit kunne gå omkring med en rygsæk.

Peter Madsen er dømt for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Under et interview med Madsen sejlede de to i august 2017 ud i Madsens hjemmebyggede ubåd "Nautilus".

Madsen var besat af perverse fantasier om spidning af kvinder, og i ubåden dræbte han den 30-årige Kim Wall. Retspatologerne fandt efterfølgende bevis på, at kroppen var blevet spiddet.

Liget blev parteret og smidt i havet, og det tog flere måneder, før alle ligdele blev fundet og bjærget.

I den efterfølgende retssag blev Madsen dømt for at have begået et brutalt, planlagt og seksuelt motiveret drab på Kim Wall. Både by- og landsret udmålte straffen til fængsel på livstid.

Efter flugten er Peter Madsen nu blevet flyttet til det topsikre Storstrøms Fængsel i Nørre Alslev på Falster.

