Peter Madsen har flyttet fængsel efter overfald

Den drabsdømte Peter Madsen er blevet flyttet til Herstedvester Fængsel i Albertslund efter et overfald.

Peter Madsen, der er dømt for drab, har flyttet fængsel, knap tre uger efter at han blev overfaldet af en medfange. Overfaldet skete i Storstrøm Fængsel på Falster.

Det er Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, der deler adresseflytningen med Ekstra Bladet.

- Han er rykket til Herstedvester, siger hun til avisen.

Hald Engmark ønsker ikke at uddybe over for Ekstra Bladet, hvornår Madsen blev flyttet til Herstedvester Fængsel, som ligger i Albertslund.

Hun fortæller dog, at hendes klient længe har ønsket at bliver flyttet.

Det var 8. august, at den drabsdømte blev overfaldet af en 18-årig medindsat. Medfangen slog ham i ansigtet, så Madsen fik skader og kortvarigt måtte til behandling på hospitalet.

Anklageskriftet mod den unge medindsatte er endnu ikke lavet, og sagen er ikke berammet i retten, skriver Ekstra Bladet.

Peter Madsen blev tidligere på året kendt skyldig og idømt fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall i august sidste år. Han har anket straffens længde, og ankesagen begynder i Østre Landsret 5. september.

