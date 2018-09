Peter Madsen skal betale erstatning til Kim Walls efterladte

Madsen havde allerede accepteret et pengekrav fra Kim Walls familie. Nu har landsretten blåstemplet kravet.

Peter Madsen skal betale erstatning til Kim Walls forældre og hendes kæreste.

Det slår Østre Landsret onsdag fast i forbindelse med domsafsigelsen.

Tallet løber op i 150.000 kroner til hver samt omkostninger i forbindelse med begravelsen.

Peter Madsen havde ingen protester mod at skulle betale de penge, men i sidste ende var det op til landsretten at afgøre, om erstatningsansvarslovens betingelser for at tilkende godtgørelse er opfyldt.

Da sagen begyndte tidligere på måneden, var meldingen fra Madsen noget anderledes.

Her fortalte forsvarsadvokat Betina Hald Engmark, at man i udgangspunktet forholdt sig til kravene på samme måde, som man gjorde i byretten.

Her afviste Peter Madsen at betale, men blev dømt til at betale 120.000 kroner i godtgørelse til kæresten, Ole Stobbe.

På førstedagen meddelte Betina Hald Engmark, at Madsen dog var indforstået med at betale det beløb.

Ole Stobbe har desuden bedt om forsørgertabserstatning, men her henviser retten til Erstatningsnævnet eller et civilt søgsmål. Stobbe kræver omkring en million kroner.

Peter Madsen er onsdag blevet idømt fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist.

/ritzau/