Politiet forsøger fortsat at opklare Peter Madsens flugt

Flere tilfælde af trusler og et tilfælde af ulovlig tvang undersøges af Københavns Vestegns Politi.

14 dage efter den drabsdømte Peter Madsens flugt fra Herstedvester Fængsel er politiet endnu ikke færdig med efterforskningen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi tirsdag i en pressemeddelelse. Man har ikke yderligere kommentarer, lyder det.

Under flugten truede han en psykolog i fængslet med, at han var i besiddelse af en bombe. Derefter truede han også en fængselsbetjent, før han kom ud i friheden, fremgik det af de sigtelser, som blev oplæst i et retsmøde 21. oktober.

To fængselsbetjente løb efter den 49-årige fange, der pegede på dem med en "pistollignende" genstand.

Samme genstand blev brugt, da han ifølge politiet sprang ind i en tilfældig varebil og råbte en ordre til manden ved rattet: "Kør, kør, kør! Hvis du ikke kører bilen, så skyder jeg dig!"

Politiet fik hurtigt omringet ham, og i den forbindelse skal han igen have truet med at være iført et bombebælte.

Oprindeligt mistænkte politiet ham for at have fået hjælp til flugten, hvilket han dog afviste i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup 21. oktober.

I tirsdagens meddelelse lyder det fra politiet, at flugten, truslerne og et tilfælde af ulovlig tvang fortsat er under efterforskning.

Dog har Københavns Vestegns Politi ikke noget ønske om at forlænge varetægtsfængslingen, som en dommer i første omgang fastsatte til 14 dage. Derfor ryger drabsmanden tilbage til afsoning - dog ikke i Herstedvester Fængsel.

Peter Madsen afsoner en livstidsdom. Han dræbte den svenske journalist Kim Wall på sin hjemmebyggede ubåd.

De genstande, som han var i besiddelse af, havde han tilsyneladende fremstillet i fængslets værksted.

Kriminalforsorgen har beklaget flugten.

- Undvigelser som den, der skete tirsdag den 20. oktober, må bare ikke ske, har direktør Ina Eliasen udtalt.

I øvrigt har justitsminister Nick Hækkerup (S) netop orienteret Folketingets Retsudvalg om, at han har bedt om en redegørelse for flugten - og han ønsker også besked om "eventuelle konkrete læringspunkter".

/ritzau/