Pige på 16 år har anmeldt gruppevoldtægt i Brabrand

Østjyllands Politi undersøger sag fra fredag morgen. Fire unge er blevet sigtet.

Fire yngre mænd er blevet sigtet af politiet for at have voldtaget en pige på 16 år ved Brabrandsøen ved Aarhus tidligt fredag morgen.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at parterne "har haft et forudgående kendskab til hinanden", skriver Østjyllands Politi lørdag i en pressemeddelelse om sagen.

Lidt før klokken ni fredag modtog politiet anmeldelsen fra pigen, og flere patruljer blev sendt til stedet. Betjente sikrede sig spor og undersøgte gerningsstedet, som blev afspærret i flere timer, hedder det.

Desuden er der foretaget flere afhøringer, men politiet har ikke fundet det nødvendigt at kræve en eller flere af de sigtede varetægtsfængslet.

To af de fire er 19 år, en er 18, og en er 16 år, oplyser politiet, som ikke ønsker at frigive yderligere oplysninger.

