Pige styrter fra vindue på 2. sal i Hvidovre

Med ambulance er en ni-tiårig pige tirsdag bragt til behandling på Rigshospitalets Traumecenter efter fald.

En pige er tirsdag morgen faldet ud af et vindue fra 2. sal i Hvidovre, oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at et barn er faldet ud af et vindue. Der er tale om en pige på omkring ni-ti år, siger vagtchef Peter Grønbek til avisen.

Det er uklart, hvor slemt pigen er tilredt. Hun er kørt til Rigshospitalets Traumecenter.

- Jeg har ikke yderligere om tilstanden, siger vagtchefen kort efter klokken 10.

/ritzau/