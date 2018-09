Plejehjem fik mange påbud om flugtveje inden dødsbrand

Plejecentret Farsøhthus fik allerede fra 2011 en række påbud fra myndighederne, viser aktindsigt i sagen.

Plejecentret Farsøhthus, der i august blev ramt af en dødsbrand, som kostede tre kvinder livet, har gennem årene fået en lang række påbud vedrørende manglende brandsikkerhed.

Det viser en aktindsigt, som TV2 Østjylland har fået i brandsikkerheden på plejecentret i Allingåbro i Djursland.

Her er de påbud, som plejecentret har fået fra Brand og Redning Djursland i perioden 2011-2017:

2011: "Møbler i flugtveje skal fjernes. Opstilling: Sofa foran flugtvejsdøre fjernes. Parkerede biler foran flugtvejsdøre fjernes".

2012: "Flugtvejsgange holdes frie og ryddelige". "Brandslukningsmateriel i nyt køkken manglede".

2013: "Møbler på trappe hindrer ryddelige flugtveje. Åbne branddøre i kælder".

2014: "Person med kendskab til flugtvejsbelysning ikke til stede. Ingen instruks ophængt ved flugtvejsbelysningen".

2015: "Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående".

2016: "Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående. Der har tidligere været påtalt fare for opstået brand. Der bør laves en generel gennemgang af bygningen".

2017: "Brandsikkerheden er ikke optimal. Anbefales at personalet får elementær brandkursus".

Da branden brød ud 3. august, var et problem med en flugtvej da også en medvirkende årsag til, at det var sværere at komme ud af plejecentret, ligesom det betød, at branden spredte sig hurtigt.

Det fremgår af den rapport, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i september præsenterede om sikkerheden på plejecentret.

I et samråd i forbindelse med rapporten sagde Ole Birk Olesen:

- Derudover var spisekøkkenet indrettet i flugtvejsgangen, hvilket har reduceret gangens funktion som flugtvej og medvirkede til, at branden i gangen blev voldsom.

Overordnet viste rapporten, at Farsøhthus ikke levede op til brandsikkerhedskravene.

Plejecenter Farsøhthus havde dispensation fra kravet om sprinkleranlæg fra den daværende Rougsø Kommune, der nu hører ind under Norddjurs Kommune, fordi der lå en brandstation i nærheden.

Norddjurs Kommune har siden erkendt, at dispensationen ikke burde være givet.

Ifølge Østjyllands Politi opstod branden på plejecenteret Farsøhthus i en sofa i den ene af boligerne, hvor en 93-årig nu afdød kvinde befandt sig.

Branden spredte sig hurtigt til yderligere tre boliger i fløjen, men det er ikke lykkedes at finde ud af, præcis hvorfor den opstod.

/ritzau/