Plejehjemsbeboer fundet død efter større eftersøgning

Både hunde, helikoptere og civile hjalp med at søge efter forsvunden mand. Søndag blev han fundet død.

Syd- og Sønderjyllands Politi iværksatte en større eftersøgning, da en 62-årig plejehjemsbeboer fra Varde lørdag aften forsvandt.

Søndag eftermiddag er manden fundet død i den nordøstlige del af Varde.

Det oplyser politiets vagtchef Ole Aamann kort efter klokken 17.

- Han blev fundet for kort tid siden i Varde, siger han.

Han fortæller, at intet tyder på, at manden har været udsat for en forbrydelse.

De pårørende er blevet underrettet.

Politiet iværksatte en større eftersøgning af manden, hvor også Forsvaret hjalp med en helikopter.

- Vi har søgt med hunde og helikoptere, og der har været civile, der har søgt i boligområder, siger Ole Aamann.

/ritzau/